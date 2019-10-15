السعودية تبحث مع الصليب الأحمر سُبل تعزيز التعاون الثنائى

بحث وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العسّاف، في الرياض، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، سبل التنسيق والتعاون الثنائي.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء أنه جرى- خلال اللقاء- بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.