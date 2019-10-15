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عالم

مكالمة وتحفظ ودفاع.. كيف دعمت قطر عدوان تركيا فى سوريا؟

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:59 م
وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
نيفين أشرف
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اتصال بدولة "شقيقة"، أعقبه تحفظ على إجماع عربى، تلاه دفاع حكومي.. هكذا تعددت أوجه الدعم القطري للعدوان التركي في سوريا منذ إطلاق رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، عملية عسكرية على مناطق شمال شرق سوريا، والتى شهدت رفضًا عربيًا قاطعًا من جهة، وتحذيرات دولية من انعكاسات التدخل التركي على أمن المنطقة من جهة أخرى، بينما خرجت الدوحة عن السياق العربى والدولي؛ لتعلن تأييدها التوغل التركي في سوريا.

"دفاع قطري"
وواصلت قطر دفاعها عن العدوان التركي في شمال سوريا، متمسكة بحليفها التركي منذ اندلاع المقاطعة العربية مع دول الرباعي العربي في الخامس من يونيو 2017، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، إن التوغل العسكري التركى ليس توسعًا، زاعمًا أنه واجه تهديدًا وشيكًا من الجماعات الكردية على حدودها السورية.

وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن هذا التعليق يعد الأول لدولة قطر حول العملية العسكرية التركية المثيرة للجدل؛ لبناء ما أسمته "منطقة آمنة" داخل سوريا، وطرد الجماعات الكردية على حدودها الجنوبية.

وقال وزير الخارجية القطري، في اجتماع لمنتدى الأمن العالمي في الدوحة: "لا يمكننا إلقاء اللوم على تركيا"، مضيفًا أن "أنقرة اضطرت للرد على تهديد وشيك للأمن التركي".

وأضاف وزير الخارجية القطري، أن الأكراد يجب أن يستخدموا "العملية السياسية المناسبة"، إذا كانوا يسعون إلى الحصول على أراضيهم.

"الخروج عن الصف"
وبينما أصدرت جامعة الدول العربية، بيانها الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، السبت الماضي، الذي دعت إليه القاهرة بشكل طارئ عقب العدوان التركي على سوريا، أعلنت قطر تحفظها على ما جاء في البيان، والذي أكد رفض العدوان التركي رفضًا كاملًا، باعتباره خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وطالب بانسحاب قواتها غير المشروط من شمال سوريا.

وفور إعلان التحفظ القطري على بيان جامعة الدول العربية، الذي أدان التدخل التركي في سوريا، توالت العديد من الانتقادات لموقف الدوحة المناقض للموقف العربي، بينما دافعت الحكومة القطرية عن تحفظها بزعم أنه "قرار سيادي".

وقال أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "التحفظ على قرار الجامعة العربية للاجتماع الطارئ للنظر بعملية (نبع السلام) التركية في شمالي سوريا، هو قرار سيادي لكل دولة".

وفي وقت سابق، علق وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، على تحفظ قطر إزاء بيان الجامعة العربية بشأن العدوان التركي الأخير في سوريا.

وفي إشارة غير مباشرة، دون ذكر اسمها، قال الوزير الإماراتي إن خروج الدوحة عن الموقف العربي، بمثابة رسالة واضحة؛ نتيجة سياساتها الحالية المرتهنة، وعزلتها عن محيطها الإقليمي.

وكتب "قرقاش"، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "رسالة القاهرة واضحة وصريحة، فالعزلة السياسية وتهميش الموقع، والخروج عن الإجماع؛ نتيجة طبيعية حين تبيع سيادتك وترتهن أمنك ويعزلك محيطك، رسالة ناصحة ولعلهم يدركون".

"مكالمة الشقيق"
وفور اندلاع القصف التركي داخل الأراضي السورية، سارعت الدول العربية والخليجية في إدانة العملية العسكرية التركية، والتحذير من انعكاساتها السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، بينما غرد أمير قطر تميم بن حمد خارج السرب، وأجرى اتصالًا بالرئيس التركي؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين "الشقيقين" كما ورد في بيان رسمي لوكالة الأنباء القطرية.

وجاء في بيان الوكالة: "أجرى أمير البلاد اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي تم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في سوريا".

ومنذ اندلاع المقاطعة العربية لها، شرعت قطر في البحث عن حلفاء جدد بدلًا من أشقائها العرب، فكانت تركيا أول حلفائها، إذ أرسلت جنودًا إلى قطر ونقلت المواد الغذائية والإمدادات في أعقاب المقاطعة، فيما تعهدت قطر بمبلغ 15 مليار دولار؛ لدعم الاقتصاد التركي.

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