رئيسة كرواتيا تستقبل وزير الخارجية لبحث العلاقات الثنائية

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن رئيسة جمهورية كرواتيا "كوليندا غرابار كيتاروفيتش"، استقبلت اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية المصري، في العاصمة الكرواتية زغرب.



وأوضح حافظ أن اللقاء يأتي على ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن الوزير استهل اللقاء بنقل تحيات السيد رئيس الجمهورية لرئيسة كرواتيا، مقدمًا الدعوة إلى رئيسة كرواتيا لزيارة مصر في أقرب فرصة.



وقدم وزير الخارجية التهنئة لرئيسة كرواتيا على قرب تولي بلادها - لأول مرة منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013 - رئاسة الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2020، ومعربًا عن تطلعه للتعاون مع كرواتيا خلال فترة رئاستها لتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات.



كما نوه الوزير، بأن زيارته الحالية إلى زغرب تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى رئاسة كرواتيا المرتقبة للاتحاد الأوروبي، ورئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.



وأضاف "حافظ" أن وزير الخارجية شدد على أهمية دفع وتطوير التعاون الثنائي، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مصر وكرواتيا، بما يرتقي بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، ويعكس حرص البلدين على تدعيم علاقات التعاون المتميزة والمتشعبة.



وفي هذا الإطار، تمت مناقشة سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات، وخاصة السياحة، ونقل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وكذا إمكانية عقد اتفاقيات توأمة بين الموانئ المصرية والكرواتية، فضلًا عن أهمية استفادة الشركات الكرواتية من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، وخاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس.



وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الرئيسة الكرواتية، رحبت من جانبها بزيارة الوزير شكري، في أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى كرواتيا، مؤكدةً على الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز العلاقات مع مصر في شتى المجالات، وحرصها على الاستماع إلى الرؤية المصرية حول سبل التصدي للتحديات المشتركة، فضلًا عن الموقف المصري إزاء أبرز الملفات والقضايا الإقليمية.



وفي هذا الصدد، تطرق الوزير شكري إلى ما تشهده الساحة السورية حاليًا، حيث شدّد على رفض مصر العدوان التركي.