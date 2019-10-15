"شكرى" يؤكد أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية مع كرواتيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أهمية العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية مع كرواتيا، لتتواكب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.



جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها شكري مع رئيس وزراء كرواتيا "أندريه بلينكوفيتش"، لبحث سُبل الارتقاء بعلاقات التعاون التي تجمع بين البلدين فى المجالات المختلفة.



وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين أكدا خلال المقابلة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة على ضوء المشاورات المثمرة التى أجراها الوزير شكرى خلال زيارته الحالية إلى كرواتيا.



وقدم "شكري" التهنئة إلى رئيس وزراء كرواتيا على ضوء قرب تولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبى.



واستعرض ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية شاملة خلال الأعوام الماضية، وما أسفرت عنه من خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى الفرص الواعدة أمام الشركات الكرواتية بالسوق المصرية.



وأعرب "شكرى" عن تطلعه لانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين العام القادم.



وأوضح "حافظ" أن اللقاء تطرق كذلك إلى فرص التعاون في مجال السياحة، منوهًا بأهمية العمل على زيادة حركة السياحة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.



وأضاف، أن رئيس الوزراء الكرواتي أشاد من جانبه بمستوى العلاقات والتنسيق مع مصر، منوهًا إلى زيارته الناجحة إلى مدينة شرم الشيخ شهر فبراير الماضي، للمشاركة في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، حيث أشاد بالتنظيم الناجح للقمة، وما وفرته من فرصة جيدة لتعرف القادة الأوروبيين على حقيقة الأوضاع في مصر.



كما حرص على التعرُف على رؤية مصر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية، والمواقف المصرية إزاء الأزمات والتحديات المختلفة في المنطقة، خاصة في سوريا.