أنغام ترد على الخلافات بينها وبين نجلها "عمر" بهذه الصورة

شاركت الفنانة أنغام، جمهورها ومتابعيها، عبر خاصية "الاستوري" على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة تجمعها بنجليها "عمر" و"عبدالرحمن".



وبهذه الصورة ترد أنغام على ما يُشاع عن استمرار الخلافات، حتى الآن، بينها وبين نجلها الأكبر "عمر".



يُذكر أن "عمر" نجل الفنانة أنغام الأكبر، قد أعلن عبر حسابه بموقع إنستجرام، منذ فترة ولأكثر من مرة، أنه على خلاف مع زوج والدته الموزع أحمد إبراهيم، كما ألغى متابعة والدته.