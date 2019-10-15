الجيش السورى يسيطر على بنى تحتية لصد الهجوم التركى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن أن الجيش السوري سيطر على قاعدة الطبقة الجوية ومحطتي كهرباء وعدة جسور على نهر الفرات.



وأكدت روسيا أن الجيش السوري سيطر "بشكل كامل" على مدينة منبج ومحيطها، في أعقاب نشر دمشق قوات في شمال البلاد؛ بهدف صد الهجوم التركي.



وأن وحدات من الجيش السوري دخلت مدينة منبج التى يسيطر عليها مجلس عسكري يضم مقاتلين محليين، ويرتبط بالإدارة الذاتية الكردية.