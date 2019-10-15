بريطانيا والناتو يعربان عن قلقهما إزاء الهجوم التركى فى سوريا

أعرب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وأمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، عن قلقهما البالغ؛ جراء الهجوم التركي في سوريا.



فيما أكد الأمين العام لحلف "ناتو"، إدانة جميع الحلفاء في الحلف، العدوان العسكرى التركى على شمال سوريا، معربًا عن قلقه من عواقبه الوخيمة.



وقال ستولتنبرج- عقب لقائه رئيس وزراء بريطانيا: "بحثنا الحد من التسلح والوضع فى شمال سوريا، ونؤكد أن جميع الحلفاء يدينون العملية العسكرية التركية فى شمال سوريا، وأنا أعربت عن قلقى الشديد من هذه العملية لما لها من عواقب وخيمة على زعزعة الاستقرار واحتمال عودة داعش".