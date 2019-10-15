أمن الموانئ يحبط تهريب 9 مليون عبوة منشطات محظورة

نجح قطاع أمن الموانئ والمنافذ، بإشراف مديرة اللواء جمال عبدالباري، مساعد أول وزير الداخلية، في إحباط محاولة تهريب 7 ملايين عبوة مكملات غذائية و2 مليون قرص أدوية ومنشطات محظورة، و600 ألف عبوة مستحضرات تجميل إلى داخل البلاد.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" – مقيم بمحافظة القاهرة)، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها (أمتعة شخصية) داخل (حاوية)، وأخفى ضمن مشمولها أصنافًا مخالفة، ومحظورًا دخولها البلاد؛ بقصد تهريبها إلى داخل البلاد؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهوده عن ضبط سبعة ملايين عبوة مكملات غذائية مختلفة الأنواع ومليوني قرص أدوية لعقاقير طبية ومنشطات، ستمائة ألف عبوة من مستحضرات التجميل والعطور المختلفة المحظور دخولها للبلاد بالمخالفة للقانون)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.