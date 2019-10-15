المعهد الإيطالى يحتفل بـ"يوم الفن المعاصر"

احتفل المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة بانطلاق الدورة الخامسة عشرة لـ"يوم الفن المُعاصر"، وذلك بمقره بالزمالك، بحضور مجموعة من الفنانين ودارسي اللغة الإيطالية، وأعضاء الجالية الإيطالية في مصر.



وجرى عرض فيلم تسجيلي عن الأعمال الفنية المُعاصرة في إيطاليا، ثم قام المستشار الثقافي الإيطالي بافتتاح معرض الدورة 15، والذي شمل اللوحات والرسوم وأعمال النحت.



وقال الدكتور دافيدي سكالماني، مدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة والمدير الإقليمي، المستشار الثقافي لسفارة إيطاليا، خلال كلمته في الافتتاح: إن الحركة الفنية تشهد تطورًا عالميًا كبيرًا، وإن الفن المُعاصر اليوم يشهد عدة أشكال تتنوع ما بين النحت والرسم والتصوير "في الماضي كانت الأعمال الفنية تستغرق مجهودًا كبيرًا لتنفيذها ومجهود أقل لفهمها. الآن يحدث العكس، فالعمل الفني قد يستغرق وقتًا بسيطًا في تنفيذه بينما فهمه يحتاج لوقت وتركيز".