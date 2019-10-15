الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الموافق 16 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

وكالة "تاس" تقيم معرضًا للصور الفوتوغرافية فى الرياض

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
أقامت وكالة "تاس" الروسية ووزارة الإعلام السعودية، في مركز الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافى فى الرياض، معرضًا للصور الفوتوغرافية؛ بمناسبة زيارة الرئيس الروسى للسعودية.

وكشفت الصور الفوتوغرافية التي قدمتها وكالة "تاس" لحظات تاريخية فريدة، ومن بينها صورة فوتوغرافية تعود إلى عام 1932، عن زيارة ولي العهد السعودي فيصل بن عبدالعزيز، إلى موسكو.

ويمكن أن يطّلع ضيوف المعرض كذلك إلى صورة فوتوغرافية، التقطها مصور "تاس"، ميخائيل جاباريدزه، حيث تم منح الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لقب الدكتور الفخرى لجامعة "مغيمو" الروسية للعلاقات الدولية.

وتظهر صورة فوتوغرافية أخرى للمصور نفسه، الرئيس فلاديمير بوتين، وهو يتلقى وسام الملك عبدالعزيز آل سعود.

وكشفت الصور الفوتوغرافية كذلك مشاركة المنتخب السعودي لكرة القدم في مونديال – 2018 في روسيا، فضلًا عن الصور الفوتوغرافية لكبار المسئولين السعوديين، بمختلف المنتديات الاقتصادية والثقافية المشتركة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

خالد المجرشى ومحمد الرز يكشفان خطة أردوغان لإحراج مصر والسعودية فى "90 دقيقة".. الليلة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أبرزها الخلع والحضانة.. بنود قانون جديد لتعديل "الأحوال الشخصية"

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق صادم من إليسا بعد حرائق لبنان (صورة)

منذ حوالي 23 ساعة

قصة «محمد رمضان في الطائرة».. عقوبة وهجوم على «نمبر وان»

ads

الصور

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

image description

كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا

الأكثر قراءة

أول تعليق لـ"صلاح" بعد صوره مع العارضة البرازيلية

خالد المجرشى ومحمد الرز يكشفان خطة أردوغان لإحراج مصر والسعودية فى "90 دقيقة".. الليلة

الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

أيام زمان

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تطوير جهاز جديد لعلاج مرض السكر والبدانة

جراحات المياه البيضاء تؤمن سلامة القيادة على الطريق

تباطؤ حركة السير في الأربعينيات تشير إلى الشيخوخة

كوريا الجنوبية تؤكد إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية

الرئيس نيوز

زايد: تسجيل 44 ألفا في "التأمين الشامل" بالأقصر خلال 13 يوما

سي إن إن: تعذيب المهاجرات واغتصابهن في رحلة إلى ليبيا

عامر: مناقشة الإخوان ملف "سد النهضة" على الهواء أضرّت بمصر

أستاذة علوم سياسية: لابد من تصفية "حماس" للحفاظ على فلسطين

منوعات

أكبر معمر ألمانى يحتفل بعيد ميلاده الـ114

انطلاق فعاليات النسخة السادسة من "مسرح المنوعات"

مسئولون فيتناميون: مياه الصنبور ملوثة بمواد مسرطنة

الغذاء العالمى: قدمنا مساعدات لـ83 ألف شخص فى سوريا

كشكول

توزيع 20 ألف قطعة ملابس وأحذية بجامعة الإسكندرية

بالصور.. بدء مقابلات المتقدمين للوظائف الشاغرة بتعليم البحيرة

«الصحة» تكشف حقيقة انتشار «الالتهاب السحائي» بين تلاميذ الإسكندرية

انطلاق النشاط الرياضي الداخلي في الجامعات

إسلام سياسي

بالجمال.. مريدو الصوفية يزحفون إلى طنطا للمشاركة في مولد البدوي

لإثارة الفوضى.. الإرهابية تبحث عن حلول جديدة لعودة المقاول الهارب إلى المشهد

فرنسا تعقد مباحثات مع العراق والأكراد حول معتقلى "داعش"

فرنسا: العدوان التركي أعاد "داعش" لسوريا والعراق


زيت وسكر

وزيرة الصحة: تسجيل 44 ألف مواطن بمنظومة التأمين الجديدة بالأقصر

عشرينية تضع 4 توائم ذكور بالغربية

طرح دواء مصري يُعالج “ضعف الانتصاب” بشكل دائم

أعضاء بالبرلمان لـ”وزيرة الصحة”: بلغي الريس إن هديته وصلت لأهل الأقصر

مقالات الرأي
خالد محمد المغربي
جمهورية مصر العربية والمسار الإفريقى
لواء. محسن الفحام
التوعية.. والندوات التثقيفية
لواء.حمدى البطران
مدينتنا والصرف الصحى
سيد عبدالقادر
سوريا والجامعة العربية.. وحكاية يوسف وإخوته
المزيد

الثقافة

المعهد الإيطالى يحتفل بـ"يوم الفن المعاصر"

اتحاد الكتاب العرب يدين منح جائزة نوبل للألمانى هاندكه

قصة المثل الشعبى "بالعمارة والتمارة وجيزة النصارى"

"ثقافة بورسعيد" تكرم أبطال أكتوبر

صفحتنا ع الفيس بوك