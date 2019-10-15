وكالة "تاس" تقيم معرضًا للصور الفوتوغرافية فى الرياض

أقامت وكالة "تاس" الروسية ووزارة الإعلام السعودية، في مركز الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافى فى الرياض، معرضًا للصور الفوتوغرافية؛ بمناسبة زيارة الرئيس الروسى للسعودية.



وكشفت الصور الفوتوغرافية التي قدمتها وكالة "تاس" لحظات تاريخية فريدة، ومن بينها صورة فوتوغرافية تعود إلى عام 1932، عن زيارة ولي العهد السعودي فيصل بن عبدالعزيز، إلى موسكو.



ويمكن أن يطّلع ضيوف المعرض كذلك إلى صورة فوتوغرافية، التقطها مصور "تاس"، ميخائيل جاباريدزه، حيث تم منح الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لقب الدكتور الفخرى لجامعة "مغيمو" الروسية للعلاقات الدولية.



وتظهر صورة فوتوغرافية أخرى للمصور نفسه، الرئيس فلاديمير بوتين، وهو يتلقى وسام الملك عبدالعزيز آل سعود.



وكشفت الصور الفوتوغرافية كذلك مشاركة المنتخب السعودي لكرة القدم في مونديال – 2018 في روسيا، فضلًا عن الصور الفوتوغرافية لكبار المسئولين السعوديين، بمختلف المنتديات الاقتصادية والثقافية المشتركة.