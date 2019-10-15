البنتاغون: الوضع في سوريا يهدد "القوات الأمريكية"

أكدت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" أن "الخطر الذي يهدد القوات الأميركية في شمال سوريا وصل إلى مستوى غير مقبول".



فيما قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، مؤخرًا، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا"، في وقت وصل فيه عدد السكان النازحين جراء الهجوم التركي إلى 130 ألفًا.



وأشار إلى أن القرار اتخذ بعد أن علمت الولايات المتحدة الأميركية أن تركيا تعتزم توسيع عمليتها في سوريا بشكل أكبر من المتوقع، لافتًا إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" تسعى لعقد صفقة مع النظام السوري وروسيا؛ للتصدّي لهجوم الأتراك في الشمال السوري.