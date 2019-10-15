البابا لأقباط فرنسا: مصر بخير

أجاب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن سؤال: "طمنا عن مصر؟"، الذي طرح عليه في زيارته الرعوية الأحدث إلى شعب كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافي بباريس (مقر المطرانية)، وذلك عقب الكلمة التي ألقاها عليهم والتي دار موضوعها عن "الزواج والأسرة".



وقال البابا في إجابته عن السؤال: "مصر بخير والأمور تتحسن ولا تسمعوا إلى كل الأشياء المغرضة، فبعد ثورتين ومتاعب كثيرة وبلادنا تزيد مليوني نسمة كل سنة تقريبًا -وهذا رقم كبير- ونحن دولة اقتصادها محدود، لكن مصر تجتهد الآن في كل ناحية، لا أقول أننا وصلنا للكمال أو وصلنا إلى درجة عالية ولكن مصر تبذل جهدًا سواء من القيادة السياسية أو الحكومة والبرلمان وتحاول أن تنهض وتكبر وتفكر بصورة جديدة من أجل المستقبل وهذا شيء عظيم وبصفة عامة الأمور جيدة ولكن في كل زمان هناك بعض الناس رؤيتها خاطئة وكلامها خاطئ ونظرتها سوداء لا ترى الأمور الجيدة، ولكن بصفة عامة نشكر ربنا الأمور بخير".



وجاء ذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيدي رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر 2020، إضافة إلى عيد الصيلب، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.

