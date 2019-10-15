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عالم

275 ألف نازح جراء العدوان التركي على سوريا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:40 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، الثلاثاء، أن أكثر من 275 ألف شخص نزحوا بسبب هجوم تركي، بدأ الأسبوع الماضي، في المنطقة.

وأضافت الإدارة، التي يقودها الأكراد، في بيان، أن هذا العدد يشمل أكثر من 70 ألف طفل.

والأربعاء الماضي، بدأت أنقرة هجومًا واسعًا على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، شمال شرقي سوريا، فيما قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الهدف من العملية هو تدمير "ممر الإرهاب" على الحدود الجنوبية لتركيا.

وكانت وكالات الإغاثة حذرت، في وقت سابق، من تعرض ما يقرب من نصف مليون شخص بالقرب من الحدود للخطر.

ويشير نشطاء إلى أن القوات التركية "تستهدف بشكل عشوائي" مدن وبلدات شمال وشرق سوريا؛ مما يعرض حياة مئات آلاف المدنيين للخطر.

وشهد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، السبت، إجماعًا عربيًا على إدانة العدوان التركي على سوريا.

ورغم التنديدات الدولية، يواصل أردوغان التأكيد على أنه "لن يتراجع" عن عمليته العسكرية، مشددًا على أن بلاده لن توقف الهجوم ضد الأكراد مهما كانت التصريحات الصادرة بشأنها.

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