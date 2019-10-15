صور.. الأنبا مارك يسلم البابا تواضروس هدية تذكارية

نشر المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، مجموعة جديدة من الصور للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أثناء استلامه هدية تذكارية من الانبا مارك.



يرافق قداسته خلال الزيارة صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا، والشماس رامي رزق شماس قداسة البابا.



جاء ذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي.