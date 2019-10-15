برهم صالح: العراق مقبل على تحولات كبيرة ونحتاج لإعادة الثقة

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن العراق مقبل على تحولات كبيرة، مشددًا على حاجة البلاد للعديد من الإصلاحات التي من شأنها إعادة الثقة في منظومة الحكم بالبلاد.



وأضاف الرئيس العراقي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "لدينا الجرأة للدعوة لحوار وطني نعالج فيه الخلل في منظومة الحكم في العراق"، مؤكدًا أن إصلاح المنظومة الانتخابية في البلاد مطلب وطني عاجل.



ومن المقرر عقد اجتماع عراقي أميركي لبحث العملية العسكرية التركية التي شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مناطق شمال شرق سوريا منذ الأربعاء الماضي، وبحث سبل منع عودة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي للعراق، وفقًا لما ذكرته شبكة "العربية.نت" في نبأ عاجل لها.