تعرّف على سبب حظر استيراد طيور الزينة من الخارج (فيديو)

كشف الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، عن أن حظر استيراد طيور الزينة من الخارج هو إجراء موسمي سنوى، بعد انتشار وباء إنفلونزا الطيور في العالم.



وأوضح "عبدالكريم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه مع بداية فصل الشتاء يتم اتخاذ الإجراءات الفنية للحد من دخول الوباء أو أي عدوى إلى الأراضي المصرية، ولذلك يتم وقف الاستيراد لمدة مؤقتة.



وأضاف أن فترة الشتاء ترتفع فيها نسبة إصابة الطيور في العالم كله، والقرار ينطبق على طيور الزينة فقط.