الصين تؤكد أنها ستسرع عملية شراء المنتجات الزراعية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين ستسرع عملية شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"- في تصريح: إن المنتجات الأمريكية التي اشترتها المؤسسات الصينية خلال العام الحالي تشمل فول الصويا، ولحم الخنزير، والذرة والقمح والقطن، وسيسرع الجانب الصيني فى شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.



وكانت الولايات المتحدة قد صرحت مؤخرًا بأن الجانب الصينى بدأ شراء المنتجات الزراعية الأمريكية بكميات كبيرة.