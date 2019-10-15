الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الموافق 16 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

بوتين وولي عهد أبوظبي يشهدان مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:36 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
شهد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية والتي تستهدف تطوير الشراكة الإستراتيجية وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء عقب جلسة مباحثات رسمية بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس بوتين الذي يقوم بزيارة للإمارات حاليا، حيث رحب الشيخ محمد بن زايد بالرئيس بوتين، متمنيا أن تحقق زيارته أهدافها المرجوة في دعم العلاقات الإماراتية - الروسية ودفعها إلى الأمام في المجالات المختلفة بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وكان الرئيس الروسي بوتين وصل اليوم إلى الإمارات في زيارة رسمية؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهم الملفات الإقليمية والدولية.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الروسي، في المطار ثم توجها إلى قصر الوطن الرئاسي، الذي أقيمت فيه مراسم استقبال رسمية لبوتين، حيث يستضيف جلسة محادثات روسية إماراتية بمشاركة وفدين كبيرين من البلدين، ليعقد بعد ذلك الزعيمان مباحثات ثنائية.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، قد ذكر أن المحادثات التي تستضيفها أبوظبي ستركز على مسائل التطوير اللاحق للتعاون الثنائي في القطاعين التجاري الاقتصادي والاستثماري، وتبادل الآراء حول القضايا الحيوية الدولية والإقليمية.

وهذه الزيارة، التي وصفتها وسائل الإعلام الإماراتية بالتاريخية، الثانية لبوتين إلى الإمارات منذ 2007، فيما عقد الرئيس الروسي 10 لقاءات مع ولي عهد أبوظبي إضافة إلى سلسلة اتصالات هاتفية كان آخرها في 10 يونيو الماضي.

وتأتي الزيارة في إطار جولة خليجية بدأها بوتين بزيارة السعودية، تم خلالها توقيع وثائق مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في مجال الاستثمار، وتحفيز التبادل التجاري.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة الحكام: طاقم مصري لإدارة مباراة القمة

منذ حوالي 17 ساعة

الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق صادم من إليسا بعد حرائق لبنان (صورة)

منذ يوم

"التهمت بالكامل".. التفاصيل الكاملة لحريق كنيسة مارجرجس بحلوان

ads

الصور

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

image description

كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا

الأكثر قراءة

أول تعليق لـ"صلاح" بعد صوره مع العارضة البرازيلية

خالد المجرشى ومحمد الرز يكشفان خطة أردوغان لإحراج مصر والسعودية فى "90 دقيقة".. الليلة

الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

أيام زمان

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تطوير جهاز جديد لعلاج مرض السكر والبدانة

جراحات المياه البيضاء تؤمن سلامة القيادة على الطريق

تباطؤ حركة السير في الأربعينيات تشير إلى الشيخوخة

كوريا الجنوبية تؤكد إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية

الرئيس نيوز

رسائل نصية تعيد فضيحة دونالد ترامب مع أوكرانيا إلى دائرة الضوء

برلماني: تأييد قطر لغزو اردوغان سوريا وصمة عار على جبين أمير الإرهاب

"منتدى شباب العالم" يشارك في "الحوار الدولي حول الهجرة" بجنيف

عيسوي: اثيوبيا لن تقبل الوساطة الروسية في أزمة سد النهضة

منوعات

مسئولون فيتناميون: مياه الصنبور ملوثة بمواد مسرطنة

الغذاء العالمى: قدمنا مساعدات لـ83 ألف شخص فى سوريا

الاحتجاجات تلغي وتؤجل الرحلات الجوية في مطار برشلونة

حجب الإنترنت بالعراق

كشكول

التعليم تكشف أسباب وفاة طالبة مدرسة "صقر"

التعليم العالي: منح دراسية مقدمة من الحكومة الفنلندية للعام الدراسي 2020/2021

روشتة "الناظر" للمحافظة على صحة الجلد فى فصل الشتاء

كرم: تلقى طلبات تقدم لعضوية نقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة حتى مساء اليوم

إسلام سياسي

خلال أيام.. قادة الإخوان يجتمعون لوضع خطة تحريضية لذكرى يناير المقبلة

بعد فشل دعوات المقاول الهارب.. الإخوان تضع خطة تحريضية ضد مصر

بعد نفي قطر دعمها الإرهاب.. ننشر أدلة تورطها فى تمويل التنظيمات

القوات العراقية تعتقل أحد قيادات "داعش"


زيت وسكر

أعضاء بالبرلمان لـ”وزيرة الصحة”: بلغي الريس إن هديته وصلت لأهل الأقصر

بروتوكولات تعاون لـ”غرفة الجيزة” مع “المشروعات الصغيرة” لتوفير فرص استثمارية للشباب

وزيرة التضامن تلتقي رئيس منظمة العمل الدولية

7500 عامل بالورق يطالبون بفرض حماية على مستقبل الصناعة

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
التوعية.. والندوات التثقيفية
لواء.حمدى البطران
مدينتنا والصرف الصحى
سيد عبدالقادر
سوريا والجامعة العربية.. وحكاية يوسف وإخوته
ماجد حبته
عودة الأكراد.. ودحر الأتراك
المزيد

الثقافة

اتحاد الكتاب العرب يدين منح جائزة نوبل للألمانى هاندكه

قصة المثل الشعبي "بالعمارة والتمارة وجيزة النصاري"

"ثقافة بورسعيد" تكرم أبطال أكتوبر

"المنصورة بلد الوطنية والشهامة" على مائدة ثقافة الدقهلية

صفحتنا ع الفيس بوك