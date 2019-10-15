بوتين وولي عهد أبوظبي يشهدان مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

شهد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية والتي تستهدف تطوير الشراكة الإستراتيجية وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء عقب جلسة مباحثات رسمية بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس بوتين الذي يقوم بزيارة للإمارات حاليا، حيث رحب الشيخ محمد بن زايد بالرئيس بوتين، متمنيا أن تحقق زيارته أهدافها المرجوة في دعم العلاقات الإماراتية - الروسية ودفعها إلى الأمام في المجالات المختلفة بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.



وكان الرئيس الروسي بوتين وصل اليوم إلى الإمارات في زيارة رسمية؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهم الملفات الإقليمية والدولية.



واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الروسي، في المطار ثم توجها إلى قصر الوطن الرئاسي، الذي أقيمت فيه مراسم استقبال رسمية لبوتين، حيث يستضيف جلسة محادثات روسية إماراتية بمشاركة وفدين كبيرين من البلدين، ليعقد بعد ذلك الزعيمان مباحثات ثنائية.



وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، قد ذكر أن المحادثات التي تستضيفها أبوظبي ستركز على مسائل التطوير اللاحق للتعاون الثنائي في القطاعين التجاري الاقتصادي والاستثماري، وتبادل الآراء حول القضايا الحيوية الدولية والإقليمية.



وهذه الزيارة، التي وصفتها وسائل الإعلام الإماراتية بالتاريخية، الثانية لبوتين إلى الإمارات منذ 2007، فيما عقد الرئيس الروسي 10 لقاءات مع ولي عهد أبوظبي إضافة إلى سلسلة اتصالات هاتفية كان آخرها في 10 يونيو الماضي.



وتأتي الزيارة في إطار جولة خليجية بدأها بوتين بزيارة السعودية، تم خلالها توقيع وثائق مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في مجال الاستثمار، وتحفيز التبادل التجاري.

