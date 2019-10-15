وزير الخارجية يلتقى رئيسة جمهورية كرواتيا

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، قبل قليل، بكوليندا غرابار كيتاروفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الكرواتية زغرب ضمن جولة شرق أوروبية تتضمن النمسا وليتوانيا ولاتفيا.



من جانبه، قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول بحث علاقات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



يذكر أن وزير الخارجية قد عقد خلال زيارته جلسة مباحثات مع نظيره الكرواتي، بحثا خلالها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجالات الغاز الطبيعي والنقل البحري، والعمل على زيادة معدلات التجارة البينية لتعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، حيث أطلع شكري وزير خارجية كرواتيا على التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصرى فى أعقاب تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى، وما يوفره من فرص واعدة للاستثمار استفادةً من المزايا التى يوفرها قانون الاستثمار الجديد، واستغلالًا للموقع المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التى تجعل من مصر بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، فضلًا عن المدن الذكية الجديدة التى تجرى إقامتها في مصر، كما تم التطرق كذلك إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة للتعاون فى مجال السياحة.