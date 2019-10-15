أبرزها الخلع والحضانة.. بنود قانون جديد لتعديل "الأحوال الشخصية"

كشف النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع القانون الذى أعده لتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتى جاءت كالتالي:



- تخفيض سن الحضانة إلى 9 سنوات بدلًا من 15 فى القانون الحالى.



- النص على انتقال الحضانة إجباريًا بعد هذه السن إلى الطرف الآخر.



- إلغاء نظام الرؤية الحالي في القانون، واستبداله بالاستضافة لمدة لا تقل عن 24 ساعة أسبوعيًا بجانب فرصة لزيادتها في أوقات العطلات والأعياد.



- تعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأب الأرمل رقم 2 مباشرة بعد وفاة الأم، والأب الطبيعي رقم 4 بعد الأم وأم الأم وأم الأب».



- إلغاء جميع الحالات التي يقبلها القانون للخلع وحصرها في حالة واحدة وهي العجز الجنسي.