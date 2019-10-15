حجز الحكم على المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

قررت محكمة الجنايات المنعقدة في طرة، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، للحكم بجلسة 30 نوفمبر المقبل.



ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة.



وكشفت عن أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة هو "أحمد محمد عبد الحفيظ" هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبدالهادى.