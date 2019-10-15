بعثة "كارتر" لمراقبة الانتخابات تشيد بنجاح الانتخابات في تونس

أشاد مدير بعثة مركز (كارتر) لمراقبة الانتخابات دونالد بيسون، بنجاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية في تنظيم ثلاث محطات انتخابية في ظرف شهر.



وقال بيسون - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، بالعاصمة (تونس) - إن تنظيم الانتخابات بتونس كان خطوة جيدة وإيجابية للبلاد، وأن ارتفاع إقبال الناخبين على التصويت خاصة في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية كان "إيجابيا".



من جانبه، قال سلام فياض رئيس بعثة (كارتر) إن العملية الانتخابية في تونس تميزت بقدر عال من التنافس خاصة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وأن إدارتها إجرائيا وتنظيميا تمت بشكل سلس.



وحث الفائزين الجدد، سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، على استئناف الجهود من أجل استكمال المسار الديمقراطي وحمايته بانطلاقهم في وضع الخطوط العريضة لبرنامج يخص كل الأطياف السياسية والعمل بشكل جاد للنهوض بوضع تونس والتصدي للتحديات الجسيمة التي تواجهها خاصة الاقتصادية منها.



يشار إلى تونس شهدت إجراء الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر الماضي، وقد أسفرت عن تصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد قائمة المرشحين، بينما جاء رجل الأعمال نبيل القروي في المرتبة الثانية، ليخوضا بذلك جولة إعادة أجريت في 13 أكتوبر الجاري وأسفرت عن فوز قيس سعيد بالرئاسة.. بينما أجريت الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر الجاري، وأسفرت عن فوز حزب (حركة النهضة) بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.