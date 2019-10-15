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حوادث

تجديد حبس متهم في حادث انفجار معهد الأورام

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:25 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس "حسام عادل" المتهم بالتورط في حادث انفجار معهد الأورام، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة، عن تورط المتهم بالحادث الذي وقع عن طريق إحدى السيارات الملاكي المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حيث اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات، وأسفر عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى معهد الأورام.

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