RevUP Advertisements
تجديد حبس متهم في حادث انفجار معهد الأورام
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:25 م
حسام محفوظطباعة
جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس "حسام عادل" المتهم بالتورط في حادث انفجار معهد الأورام، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
كشفت تحقيقات النيابة، عن تورط المتهم بالحادث الذي وقع عن طريق إحدى السيارات الملاكي المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حيث اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات، وأسفر عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى معهد الأورام.
كشفت تحقيقات النيابة، عن تورط المتهم بالحادث الذي وقع عن طريق إحدى السيارات الملاكي المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حيث اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات، وأسفر عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى معهد الأورام.