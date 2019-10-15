افتتاح المركز الطبي في سمنود بتكلفة 14 مليون جنيه

افتتح محافظ الغربية، المركز الطبي بقرية الناصرية المقام على مساحة 540م2 والذي يضم "وحدة غسيل كلوى تضم 10 ماكينات غسيل، قسم عناية مركزة، قسم علاج طبيعى، 2 عيادة أسنان، قسم تركيبات أسنان ثابتة ومتحركة، قسم أشعة، قسم تحاليل، وحدة معالجة مياه، قسم تعقيم، صيدلية، شبكات غاز، غرفة النفايات الطبية الخطرة" بإجمالي 14 مليون جنيه بالجهود الذاتية.



وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الغربية أقسام المركز الطبي المختلفة المزودة بأحدث الأجهزة الطبية، حيث وجه وكيل وزارة الصحة بالتأكد من توفير الأطقم الطبية اللازمة لتشغيل المركز بصفة مستمرة وبكامل طاقته مع الإلتزام الكامل بجداول الصيانة الدورية للأجهزة الطبية لضمان الاستفادة منها أطول فترة ممكنة.



وفي السياق ذاته؛ أشاد محافظ الغربية بالمشاركات المجتمعية التي تساهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة المجهودات التي تساهم في تطوير المنظومة الصحية لتخفيف العبء عن كاهل المرضى، مقدمًا الشكر لكل من ساهم فى إنشاء وتجهيز هذا الصرح الطبي الذي يقدم خدماته لأهالي القرية والقرى المجاورة.



وعلى هامش افتتاح المركز الطبي، تفقد المحافظ نقطة إسعاف قرية الناصرية التابعة للمركز الطبى المقامة بتكلفة مليون جنيه.