ضبط 21 طن علف مجهول المصدر بالإسكندرية

شنت إدارة تموين العامرية، برئاسة جابر عبدالله، مدير الإدارة، وإشراف عادل عبدالعال، رئيس الرقابة، حملات لضبط مصانع الأعلاف غير المرخصة.



أسفرت الحملات عن ضبط مصنع أعلاف دون ترخيص بالكيلو 54 الصحراوى، بمنطقة العامرية، والتحفظ على 21 طن علف سيلاج الذرة.



كما تم ضبط محل لبيع الأعلاف بمنطقة العامرية، وتحريز 24 شيكارة مستخلص بذرة القطن، زنة الشيكارة 40 كجم، دون بيانات مجهولة المصدر.



جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة والسلع مجهولة المصدر.