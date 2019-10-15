مجلس المحامين يجتمع لإصدار الضوابط الخاصة بالتجديد والقيد

تعقد النقابة العامة للمحامين، بعد غد الخميس، اجتماعها الدوري الشهري، برئاسة النقيب العام، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة.



وصرح سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بأن الاجتماع يأتي لإصدار الضوابط الخاصة بالتجديد والقيد، ومراجعة الجداول، تنفيذا لقانون المحاماة المعدل.



كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت في 13 أغسطس الماضي قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.



وتناولت التعديلات الجديدة للقانون، وضع الضوابط التى تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، وأعطاء الحق للنقابة فى تنقية جداولها أولًا بأول.