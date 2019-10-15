"الوزراء السعودي" يجدد إدانته العدوان التركي في سوريا

جدد مجلس وزراء المملكة العربية السعودية إدانته العملية العسكرية التركية الأخيرة، التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مناطق شمال شرق سوريا، منذ الأربعاء الماضي.



وحذر المجلس السعودي، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، من نتائج العدوان التركي لما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليمي، وانعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.



وأشار مجلس الوزراء بالمملكة إلى ما تضمنه القرار الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذي دعت إليه القاهرة السبت الماضي، من مطالبة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي، بوصفه خرقًا واضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن.