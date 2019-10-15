أمريكا تسحب قواتها من شمالي سوريا.. وتعيد نشرها بـ3 دول أخرى

أعلن مسئول أمريكي، منذ قليل، أن القوات الأمريكية الموجودة في شمال سوريا، والتي يبلغ عددها ألف جندي، انسحبت من مدينة "منبج"، وتستعد للمغادرة جوًا في هذه الأثناء، حسبما نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.



وأكد أن تلك القوات سيعاد نشرها داخل العراق، والكويت، وربما الأردن، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ عمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، عبر العراق.



وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، قرارًا بفرض عقوبات قاسية على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية ضد شمال سوريا، شمل توقيع عقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى إدراج وزراء الدفاع والطاقة والداخلية لدى أنقرة على لائحة العقوبات.



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنه سيفرض عقوبات قاسية ضد تركيا بسبب عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية في شمال سوريا، بالإضافة إلى وقف مفاوضات تجارية معه، كانت تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار.