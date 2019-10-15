الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الموافق 16 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

‫تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الكرواتى‬

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:08 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
طباعة
‫استهل وزير الخارجية سامح شكري زيارته الحالية للعاصمة الكرواتية زغرب، بعقد جلسة مشاورات سياسية مع وزير الخارجية والشئون الأوروبية الكرواتى "جوردان جريتش رادمان"، صباح اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019‬‪.‬
‪ ‬
‫وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد في بداية اللقاء على تطلعه لأن تسفر زيارته إلى زغرب عن تحقيق انطلاقة مهمة في مسيرة العلاقات بين مصر وكرواتيا والتي تشهد زخمًا متناميًا في الأعوام الأخيرة، معربًا عن الشكر للوزير "رادمان" والحكومة الكرواتية على حفاوة الاستقبال، ومقدمًا التهنئة إلى نظيره الكرواتي على قرب تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي.‬‪‬
‪ ‬
‫وأوضح حافظ أن المشاورات بين الوزيرين شهدت نقاشات مهمة حول سُبل تعزيز مختلف مجالات التعاون على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث اتفق الوزيران على أهمية التشاور المستمر حول أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك‬‪‬.
‪ ‬
‫وفي هذا السياق، أردف حافظ أن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجالات الغاز الطبيعي والنقل البحري، والعمل على زيادة معدلات التجارة البينية لتعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، حيث أطلع شكري وزير خارجية كرواتيا على التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في أعقاب تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، وما يوفره من فرص واعدة للاستثمار استفادةً من المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، واستغلالًا للموقع المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التى تجعل من مصر بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، فضلًا عن المدن الذكية الجديدة التي تجري إقامتها في مصر، كما تم التطرق كذلك إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة للتعاون في مجال السياحة‬‪‬.
‪ ‬
‫ومن ناحية أخرى، تناولت المشاورات التحديات المشتركة التي تواجه مصر وكرواتيا وسبل التصدي لها، وفي مقدمتها ظاهرتا الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث استعرض شكري ما تم تحقيقه من تقدم في هذا الصدد، كما قدم الوزير شكري شرحًا حول أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي لعام 2019 والمتعلقة بتعزيز السلم والأمن وتسوية النزاعات ودفع عجلة التنمية في القارة، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية‬‪‬.
‪ ‬
‫وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن أن الوزير الكرواتي حرص خلال اللقاء على التعرف على الموقف المصري إزاء التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط والرؤية المصرية حول سبل حلحلة الأزمات المختلفة في سائر المنطقة، خاصةً ما تشهده الساحة السورية حاليًا، حيث شدّد الوزير شكري على رفض مصر العدوان التركي، مشيرًا إلى تأثيراته بالغة السلبية على صعيد مسار عملية التسوية السياسية، وكذا تداعياته الخطيرة على الوضع الإنساني هناك، مع التأكيد على حق السوريين في الدفاع عن أنفسهم، لا سيما أيضًا مع ما أصدره كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية من موقف واضح بشأن رفض العدوان التركي، هذا، واستعرض وزير خارجية كرواتيا رؤية بلاده للتطورات التي تشهدها أوروبا، وأولويات كرواتيا خلال رئاستها القادمة للاتحاد الأوروبي، حيث أكد الوزير شكري أن مصر تدرك الجهود الهائلة التي كرستها كرواتيا لهذه المهمة، معربًا عن ثقته في نجاح الرئاسة الكرواتية‬.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

قصة «محمد رمضان في الطائرة».. عقوبة وهجوم على «نمبر وان»

منذ يوم

رسالة لجورج إسحاق.. لماذا قبضت الشرطة على إسراء عبد الفتاح وتركت محمد صلاح؟

منذ حوالي 13 ساعة

تركى آل الشيخ: سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة الأهلى

منذ حوالي 23 ساعة

لبلبة توضح حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

ads

الصور

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

image description

كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا

الأكثر قراءة

أول تعليق لـ"صلاح" بعد صوره مع العارضة البرازيلية

خالد المجرشى ومحمد الرز يكشفان خطة أردوغان لإحراج مصر والسعودية فى "90 دقيقة".. الليلة

الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

أيام زمان

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تطوير جهاز جديد لعلاج مرض السكر والبدانة

جراحات المياه البيضاء تؤمن سلامة القيادة على الطريق

تباطؤ حركة السير في الأربعينيات تشير إلى الشيخوخة

كوريا الجنوبية تؤكد إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية

الرئيس نيوز

رسائل نصية تعيد فضيحة دونالد ترامب مع أوكرانيا إلى دائرة الضوء

برلماني: تأييد قطر لغزو اردوغان سوريا وصمة عار على جبين أمير الإرهاب

"منتدى شباب العالم" يشارك في "الحوار الدولي حول الهجرة" بجنيف

عيسوي: اثيوبيا لن تقبل الوساطة الروسية في أزمة سد النهضة

منوعات

مسئولون فيتناميون: مياه الصنبور ملوثة بمواد مسرطنة

الغذاء العالمى: قدمنا مساعدات لـ83 ألف شخص فى سوريا

الاحتجاجات تلغي وتؤجل الرحلات الجوية في مطار برشلونة

حجب الإنترنت بالعراق

كشكول

التعليم تكشف أسباب وفاة طالبة مدرسة "صقر"

التعليم العالي: منح دراسية مقدمة من الحكومة الفنلندية للعام الدراسي 2020/2021

روشتة "الناظر" للمحافظة على صحة الجلد فى فصل الشتاء

كرم: تلقى طلبات تقدم لعضوية نقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة حتى مساء اليوم

إسلام سياسي

خلال أيام.. قادة الإخوان يجتمعون لوضع خطة تحريضية لذكرى يناير المقبلة

بعد فشل دعوات المقاول الهارب.. الإخوان تضع خطة تحريضية ضد مصر

بعد نفي قطر دعمها الإرهاب.. ننشر أدلة تورطها فى تمويل التنظيمات

القوات العراقية تعتقل أحد قيادات "داعش"


زيت وسكر

أعضاء بالبرلمان لـ”وزيرة الصحة”: بلغي الريس إن هديته وصلت لأهل الأقصر

بروتوكولات تعاون لـ”غرفة الجيزة” مع “المشروعات الصغيرة” لتوفير فرص استثمارية للشباب

وزيرة التضامن تلتقي رئيس منظمة العمل الدولية

7500 عامل بالورق يطالبون بفرض حماية على مستقبل الصناعة

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
التوعية.. والندوات التثقيفية
لواء.حمدى البطران
مدينتنا والصرف الصحى
سيد عبدالقادر
سوريا والجامعة العربية.. وحكاية يوسف وإخوته
ماجد حبته
عودة الأكراد.. ودحر الأتراك
المزيد

الثقافة

اتحاد الكتاب العرب يدين منح جائزة نوبل للألمانى هاندكه

قصة المثل الشعبي "بالعمارة والتمارة وجيزة النصاري"

"ثقافة بورسعيد" تكرم أبطال أكتوبر

"المنصورة بلد الوطنية والشهامة" على مائدة ثقافة الدقهلية

صفحتنا ع الفيس بوك