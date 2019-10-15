وزير الدفاع الأمريكي: العملية التركية في سوريا "متهورة"

حمَّل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، تركيا، مسئولية تردي الأوضاع في سوريا على خلفية العملية العسكرية الأخيرة التي أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شمال شرق سوريا، منذ الأربعاء الماضي.



وقال وزير الدفاع الأمريكي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "قواتنا في شمال شرقي سوريا وصلت لوضع غير مقبول بسبب السلوك التركي غير المسئول"، مؤكدًا أن الرئيس التركي يتحمل عواقب هجومه على سوريا، ومن ضمنها احتمالية إحياء تنظيم "داعش" وجرائم الحرب المحتملة وتفاقم الأزمة الإنسانية.



وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن العملية العسكرية التركية أحادية الجانب في شمال شرقي سوريا غير ضرورية ومتهورة، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي أعطى أوامره بالهجوم على سوريا رغم تحذيرات الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المتكررة.



وأوضح الوزير الأمريكي أنه سيدعو حلفاء الولايات المتحدة، في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، هذا الأسبوع لاتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد العدوان التركي السافر.