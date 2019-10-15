حريق هائل داخل جراج سيارات في طنطا

شهد شارع عمرو بن عبدالعزيز التابع لحى ثان طنطا بالغربية، اندلاع حريق هائل داخل جراح سيارات، مما أدى إلى حدوث حالة من الفزع والهلع بين الأهالي وقائدي السيارات المارة وأصحاب السيارات الموجودة بالجراج.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير مباحث المديرية، يفيد باندلاع حريق هائل داخل جراج سيارات.



على الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الحماية المدينة للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.