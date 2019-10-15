"من غير بطانة".. ناتالي بورتمان بإطلالة مثيرة في احتفالية مجلة Elle (صور)

ظهرت النجمة العالمية ناتالي بورتمان، بفستان أسود منفوش دون بطانة، من دار الأزياء العالمية ديور، خلال حضور أحتفالية Elle's 2019 Women التي أقامتها مجلة Elle العالمية، في أحد فنادق منطقة بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا، أمس الاثنين.



"Elle's 2019 Women" هي احتفالية سنوية تنظمها مجلة "Elle" العالمية، بحضور أبرز نجمات هوليوود المؤثرات في صناعة السينما الأمريكية، ويرعى الحفل اشهر الماركات العالمية في العالم.



وتواصل النجمة العالمية ناتالي بورتمان، تصوير فيلمها الجديد "Lucy in the Sky"، والذي تدور أحداثه حول رائدة الفضاء لوسى كولا، وتحديدًا عقب عودتها إلى كوكب الأرض بعد رحلة بحث مثيرة تأثر عليها إلى حد كبير، فلا تستطيع التأقلم مع حياتها على الأرض بعدها، وذلك لشعورها أنها تنتمى إلى حدث أكبر من مجرد معيشتها على الأرض، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم جون هام، زازى بيتز، دان ستيفنز، إلين بيرستين، تيج نوتارو، ومن ﺇﺧﺮاﺝ نواه هاولي.