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سياسي

المرأة بـ"المصريين الأحرار" تناقش خطة إعلاء الوعي بالبحيرة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:55 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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عقدت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بالبحيرة، اجتماعًا لمناقشة خطة العمل الفترة المقبلة، وذلك بمقر الحزب بدمنهور.

وذلك بحضور الدكتوره إيناس عبده أمينه المرأة بالمحافظة، وممثلي الأمانة من الاقسام والمراكز.

وجاء ذلك بتوجيهات المهندس محمد سعد سلامه أمين المحافظة وإشراف أحمد حموده أمين التنظيم بالمحافظة.

وناقش الاجتماع خطط العمل المقترحه لكل مركز والقضايا المتعلقة بالمرأة المصرية بصورة عامة.

وأكدت الدكتور إيناس عبده، على ضروره تركيز الجهود في المرحلة الحالية والمقبله لرفع الوعي السياسي وتحقيق المزيد من النجاحات في تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا.

وأشارت إلي أن امينات المرأة بالمراكز والوحدات الحزبية سفيرات للحزب عليهن الاهتمام بنشر مبادي مبادئ وأهداف الحزب.

وقالت، إن الأمانة تستهدف فتيات الجامعات والمعاهد والمدارس على وجه الخصوص بهدف ترسيخ الانتماء الوطني وإعلاء ثقافة العمل الجماعي والتطوعي والاسهام الفاعل فى بناء الدولة.

وأوضحت ان خطة العمل المركزية تهدف فتح قنوات حوار ونقاش مع الأجيال الشابه من خلال الندوات والمحاضرات والصالونات السياسية بالإضافة للعمل الميداني.

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