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سياسي

المصريين الأحرار بالوادي الجديد يعقد ندوة " وعيك يحميك"

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:54 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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عقد حزب المصريين الأحرار بالوادي الجديد ندوة بعنوان "وعيك يحميك"،وذلك بمقر الأمانة.

وذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبأشراف اسعد فرح أمين الحزب بالمحافظة.

وناقشت الندوة تعريف الأمن القومي وتوضيح أهم القضايا الخاصه بالأمن القومي في مصر وشرح حروب الجيل الخامس وكيفية محاربته، وتحديات الدولة المصرية وحجم الإنجازات في السنوات الأخيرة.

وحضر فعاليات الندوة قيادات أمانة الحزب بالوادي الجديد، وألقى المحاضرة أحمد جمال أحمد، مدرب معتمد في البرامج والمبادرات الرئاسيه لبرامج العمل ومكافحة الإرهاب والتطرف الفكري.

وقال أسعد سعد فرح أمين الحزب بالمحافظة، إن الندوة تأتي في إطار تبني الحزب مسئولية نشر الوعي والانتماء، وتعريف الأمن القومي.

وتناول المحاضر أحمد جمال شرح تعريف الأمن القومي وشرح أهم القضايا الخاصة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب والتطرف وانواع أجيال الحروب بالتقادم، الوضع الإقليمي مع إبراز الرؤية المصرية في كافة قضايا المنطقة.

وأكد جمال، إن مكافحة الإرهاب والتطرف ليست على عاتق القوات المسلحة ووزارة الداخلية فقط بينما هي ملحمة اجتماعية متكاملة لأنها معركة عقول وإبراز معنى تجديد الخطاب الديني في محتواه.

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