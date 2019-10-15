بـ "شعر كيرلي".. ياسمين صبري في أحدث ظهور من منزلها

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت ياسمين صبرى، بشعر كيرلى وقميص باللون الأسود، واعتمدت على مكياج هادئ، من داخل منزلها، ونالت الصورة إعجابًا كبيرًا.



يذكر أنه كان قد عرض للفنانة ياسمين صبرى فى رمضان الماضى مسلسل "حكاية" والذى شارك فى بطولته أحمد بدير واحمد صلاح حسنى وتأليف محمد عبد المعطي.