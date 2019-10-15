"دينية البرلمان" تستقبل وفدًا من كازاخستان غدًا

تستقبل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، غدا الأربعاء، وفدا من دولة كازاخستان.



ويضم وفد دولة كازاخستان، ألطاى أبيبولايف رئيس مجلس إدارة مركز نور سلطان نزاربايف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات، وأرمان إساغالييف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، ويلامان جولداسوف، المستشار الثقافي بالسفارة.



ويتناول اللقاء بين رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان الدكتور أسامة العبد، والوفد الكازاخستانى، بحث سبل توطيد العلاقات بين البلدين في مجال تعزيز الحوار بين الأديان.



يذكر أن الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، شارك خلال الفترة الماضية في أكثر من مؤتمر دولى حول تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات.