بدء محاكمة المتهمين في "حادث محطة مصر"

بدأت - منذ قليل - محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، والذي تسبب في مصرع 31 شخصًا، وإصابة 17 آخرين.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق تعطيل إحدى وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده القدرة على إيقاف الجرار إثر انفلاته دون قائده.



وأضافت، أنه تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس ما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه، ما نتج عن سقوط قتلى ومصابين.



ووجهت النيابة للمتهم الثاني أيمن الشحات، 43 سنة، سائق جرار، تهمة التزوير، بأن وضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، فزور توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس، 54 سنة، سائق جرار، يفيد باستلامه مهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن