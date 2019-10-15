القوات العراقية تعتقل أحد قيادات "داعش" بالموصل

اعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، اعتقال داعشي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.



وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت موازين نيوز، نسخة منه، ان "قوة مشتركة من الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية الشؤون الداخلية نينوى ومديرية استخبارات وامن نينوى وبعد المتابعة المستمرة اعتقلت الداعشي ( ع م ا ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".



واضاف معن، انه "القبض عليه في منطقة ( الغابات ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل"