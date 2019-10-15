تأجيل محاكمة متهمين في "خلية الوراق"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين أحمد عبدالحفيظ، وحاتم محمد إبراهيم، في القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، للاطلاع والاستعداد، مع استمرار حبسهما.



يُذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهما في 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا وأدارا إلى جانب آخر متوفي، هو محمد أحمد عبدالعاطي، جماعة إرهابية فيما بينهم، من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومنشأت الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



كما أسندت إليهما شروعهما والمتوفي المشار إليه، في قتل المجني عليهم مأموري الضبط القضائي سامي عزت محمود فهمي، والنقيب عبدالرحمن محمود شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق المتهم المتوفي صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه "بندقية آلية" قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرح الواقعة للشد من أزره بأسلحتهما إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حيدتهم عن هدفهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وشملت اتهامات النيابة إحراز كلاهما بدون ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن، وذخائر "عدة طلقات"، استعملاها على أسلحتهما النارية دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو إحرازها.