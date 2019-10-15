الكرملين: العدوان على سوريا "غير مقبول"

أفادت منذ قليل فضائية "اكسترا نيوز"، عن رفض الكرملين تماما بالعدوان التركي علي سوريا.



وأكد الكرملين ان العدوان القادم في الاراضي السورية "غير مقبول".



وهاجمت قوات تركية ومجموعات حليفة من المعارضة السورية فصائل كردية في شمال شرق سوريا بضربات جوية وقذائف مدفعية، الخميس الماضي، قبل شن عملية برية عبر الحدود قد تحدث تحولًا في الحرب الدائرة منذ 8 أعوام.



يأتي الهجوم بعد أيام فقط من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من المنطقة، الأمر الذي أثار تنديدًا من أعضاء كبار في الحزب الجمهوري قالوا إن الرئيس تخلى عن الأكراد الموالين لواشنطن.



وذكرت وزارة الدفاع التركية على "تويتر"، مساء الأربعاء"أن القوات المسلحة التركية ومسلحين من الجيش الوطني السوري شنوا عملية برية شرقي نهر الفرات في إطار عملية نبع السلام"، وذلك بعد يوم من قصف جوي على المنطقة.



وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الجنود دخلوا سوريا من أربعة محاور، اثنان قريبان من بلدة تل أبيض السورية والآخران على مقربة من رأس العين شرقًا.