خادم الحرمين الشريفين يستعرض مع رئيس الصليب الأحمر جهود الإغاثة

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض، الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن رئيس اللجنة الدولية قدر دعم المملكة الدائم ومساندتها للأعمال الإنسانية والإغاثية في مختلف الدول.