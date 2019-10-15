روسيا: لا يوجد اتفاق مع أنقرة بشأن العملية في سوريا

أعلن المبعوث الرئاسي الروسي بشأن سوريا، أن العملية العسكرية التركية في سوريا غير مقبولة، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك اتفاقا بين أنقرة وموسكو بشأن هذه العملية.



وأضاف أن موسكو لعبت دور الوسيط بين دمشق والأكراد، وأن أمن الحدود بين سوريا وتركيا يجب أن يكون من مسؤولية الجيش السوري، مشيرًا إلى أن هناك محادثات حالية هناك محادثات بين أنقرة ودمشق، وأنه لن يتم السماح بحصول اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري.



وأعلن الجيش السوري، أمس، دخوله مدينة "منبج" بريف حلب، والتي لها أهمية استراتيجية في شمال سوريا، بينما أعلنت القوات الأمريكية هناك أنها تلقت أوامر بالمغادرة من هذه المناطق.



في السياق ذاته، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، في الساعات الأولى من اليوم، الثلاثاء، قرارًا بفرض عقوبات قاسية على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية ضد شمال سوريا، شمل توقيع عقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى إدراج وزراء الدفاع والطاقة والداخلية لدى أنقرة على لائحة العقوبات.