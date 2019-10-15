وصول متهمي "حادث محطة مصر" محكمة العباسية

وصل - منذ قليل - إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، 14 متهمًا في قضية "حادث قطار محطة مصر" وتم إيداعهم قفص الاتهام تمهيدًا لبدء جلسة محاكمتهم.



وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر في وقت سابق، بحبس ستة متهمين وهم سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2310، وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضًا العامل المختص بتحويلة الخطوط.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن "الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث، وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما".



وأضافت، أنه حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث، فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة - دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار - وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخير رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك؛ ما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية.



وتابعت، أن الجرار اصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 31 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث، متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم.