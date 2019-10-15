تعرّف على طرق منع تهريب الآثار من الموانئ المصرية (فيديو)

قال حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إن منع تهريب التراث المصري من أبرز اهتمامات وزارة الآثار، موضحًا أن مصر هي أغني بلد من جهة التراث الحضاري والآثار ونملك ما يقرب من ثلث آثار العالم بمفردنا.



وأضاف "همام"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية "dmc"، أن وزارة الآثار قامت بعمل تجربة فريدة غير موجودة بأي دولة وهو تواجد الأثريين المصريين في كل الموانئ البحرية والجوية والبرية مهمتهم منع تهريب الآثار خارج البلاد.



وأشار إلي أن الإدارة أصدرت قانون حماية الآثار منذ سنوات طوية، وكان نقطة فاصلة في تاريخ الآثار المصرية، حيث كان يسمح قبله بخروج الآثار سواء عن طريق التجارة أو القسمة بين البعثات المكتشفة لها، بالإضافة إلى الإهداءات من الرؤساء والملوك وهو ما منع تماما هذا القانون.