ضبط مسئول تلاعب في أوزان 5 أطنان سكر بحلوان

تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط مسئول عن مركز تعبئة السكر بدائرة قسم شرطة حلوان؛ لإدارته المركز بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر" معبأة بعبوات ناقصة الوزن بمقدار 15 جرامًا لكل عبوة.



وتبين أن المتهم يبيع السكر بأزيد من سعره الرسمي بقصد طرحه بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المركز على 5 أطنان سـكر ناقص الوزن.



بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.