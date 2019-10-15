الطريقة الصحيحة لغسيل اليدين (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان مكاوي، اخصائي الأمراض الجلدية، إن غسيل اليدين ضروري للوقاية من الميكروبات، مشيرة إلى أنه من المفترض في حالة غسيل اليدين وجود الغسول المناسب لنوعية بشرة اليدين سواء دهنية أو عادية.



وأضافت "مكاوي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أنه يجب اختيار الغسول المناسب لغسيل اليدين خاصة مع دخول فترة الشتاء وزيادة وجود ما يسمى بـ"القشف"، موضحة أن غسيل اليدين بشكل صحي يحتاج إلى 7 خطوات من أجل الحصول على أفضل نتيجة.



وأشارت "مكاوي"، إلى أن هناك ضرورة لتوعية طلاب المدارس بالطرق الصحيحة لغسل اليدين، وذلك عبر مقاطع فيديو قصيرة تساعد على توعيتهم.

