ضبط عاطلين بحوزتهما 10 طرب حشيش في البحيرة

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث، من ضبط عاطلين بحوزتهما 10 طرب حشيش بدائرة مركز شرطة الدلنجات.



تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة، يفيد بورود معلومات إلى العقيد حسام عبده رئيس مباحث المخدرات بمديرية أمن البحيرة، باتجار "م. ع. م" 34 سنة، و"ع. س. م" 29 سنة، في المواد المخدرة متخذين من مركز الدلنجات والقرى المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب استئذان النيابة العامة تم ضبطهما وبحوزتهما 10 طرب حشيش، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي 2600 جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهم المخدر المضبوط والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.



تم تحرير المحاضر رقم 24230 جنايات الدلنجات، وبالعرض على النيابة العامة قرر أشرف حمودة وكيل النائب العام برئاسة المستشار محمد أكرم حمودة مدير نيابة الدلنجات وإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، وسكرتارية عبدالعزيز فراج، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.