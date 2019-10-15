ضبط 4 بلطجية يفرضون إتاوات على سائقي السيارات بالمرج

ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على 4 بلطجية يفرضون إتاوات على سائقي السيارات في المرج.



تعود الواقعة عندما تلقى اللواء إخطارًا مفاده اشتراك ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مع ضباط قسم مباحث المرور بحملة استهدفت موقف سرفيس خط المرج بدائرة قسم شرطة المرج، وتمكنوا من ضبط كل من "ص.ع" 26 سنة، عاطل، وبحوزته 1180 جنيهًا، "م. ا" 19 سنة، عاطل وبحوزته 650 جنيهًا، "ع. ح" 36 سنة، عاطل وبحوزته 1040 جنيهًا، و"ي. ت" 19 سنة، عاطل وبحوزته 600 جنيه، لفرضهم إتاوات على قائدي السيارات الأجرة وتحصلهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارته "دون وجه حق.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم المؤثم.



جار تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.