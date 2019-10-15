مدير متحف السادات: 3 متاحف في مصر عن الرئيس الراحل (فيديو)

قال عمرو شلبي، مدير متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، إن هناك 3 متاحف في مصر عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهم المتحف الموجود في القرية الفرعونية، والمتحف الموجود في مدينة أبو الكوم في بيته بمسقط رأسه، ومتحف السادات بمكتبة الإسكندرية.



وأضاف "شلبي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أنه عقب وفاة الرئيس السادات في 1981 إلى فترة التسعينات كان المنزل في حوزة الرئيس السادات ثم انتقلت ملكيته إلى أحد أفراد الأسرة ليقيم متحف للرئيس الراحل يضم مقتنيات الرئيس على وضعه دون وجود إضاءات أو غير ذلك وذلك في مدينة أبو الكوم مسقط رأسه.



وأشار "شلبي"، إلى أن متحف السادات بمكتبة الإسكندرية شهد وجود بعض المقتنيات الجديدة التي تم الحصول عليها من أسرة الرئيس السادات، وتم عمل سيناريو عرض متحفي لهذه المقتنيات مثل الإضاءات والإمكانيات المختلفة تمامًا، مؤكدًا أن أبرز هذه المقتنيات هي القرآن الكريم بصوت الرئيس الراحل، والبدلة التي كان يرتديها الرئيس يوم اغتياله في 1981 وأكثر من 5 آلاف صورة نادرة للسادات.