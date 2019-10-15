تحرير 63 قضية غش تجاري في الجيزة

شن ضباط مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية، أسفرت عن ضبط طن و250 كيلو دقيق مدعم، بحوزة أحد الأشخاص قبل بيعها في السوق السوداء.



وأسفرت الحملة عن تحرير 63 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود سجل تفتيش، وعدم إعلان أسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.